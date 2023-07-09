مباحث المنصورة تكشف لغز اختفاء فتاة قاصر بالدقهلية

تمكن ضباط مباحث شرطة المنصورة بالدقهلية، بالتنسيق مع ضباط فرع الأمن العام من كشف غموض اختفاء فتاة قاصر من منزلها بعد ارتباطها عاطفيًا بمسجل شقي خطر سابق ضبطه في عدد من القضايا على مقابلته والتنزه معه واتفاقها معه على مساومة أسرتها على رجوعها مقابل فدية قدرها 500 ألف جنيه.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد طارق عابدين، مأمور مركز شرطة المنصورة من "حمدى .م.م.ع"، 63 عامًا، عامل زراعى، مقيم عزبة نسيم ۲ التابعة لقرية طناح بغياب نجلة شقيقه "مروة "، ۱۷ عامًا، طالبة بالصف الثانى الثانوى عن المنزل وقرر خروجها عن المنزل بحجة لإصلاح جهاز التابلت الخاص بها وتم غلق هاتفها المحمول وعقب محاولتهم الاتصال على هاتفها تجاوب أحد الأشخاص وقرر لهم بأن نجلتهم متواجدة طرفه وأنه متواجد بمدينة الإسماعيلية ويطلب منهم مبلغ 500 ألف جنيه لإعادتها.

جرى تشكيل فريق بحث من ضباط المباحث الجنائية بقيادة العميد محمد الحسيني، رئيس مباحث المديرية وضباط فرع الأمن العام وضباط مباحث مركز شرطة المنصورة بقيادة المقدم عبدالحميد الشورى، رئيس المباحث، وأسفرت جهود البحث عن تلقي أسرة الغائبة اتصالا من ذلك الشخص وقرر لهم بأنه قام بترك نجلتهم بمدينة المنصورة.

وباستدعاء الفتاة وسؤالها قررت أنها تعرفت على أحد الأشخاص عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وقامت بالخروج معه بقصد التنزه، ونظرًا لتأخرها قام بالاتفاق معها على اختلاق الواقعة لعدم معاقبة أهليتها لها.

وقالت إنه توجه بها لاحدي الشقق السكنية "لا تعلم مكانها" وكان في انتظارهما شخصان آخران "لا تعلمهما واحضرها عقب ذلك لمدينة المنصورة وتركها.

بإجراء التحريات جرى التوصل إلي أن ذلك الشخص ويدعي "محمد إ.ر"، 35 عامًا، عاطل، مقيم عزبة الحازمي مركز السنبلاوين والسابق اتهامه في عدد ٥ قضايا "تحريض فتاة على الهرب - تزویر - ضرب - تشهير - اغتصاب.

ودلت التحريات انه استدرج الفتاة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وأوهمها انه سيقوم بإخفائها وإيهام أهليتها أنها مختطفة قاصدا من ذلك، احتجازها لمساومة أهليتها للتحصل منهم على مبلغ مالي بالاتفاق مع شخص يدعى "محمد.ش.ا"، 30 عامًا سائق توك توك ومقيم عزبة شعبان مركز السنبلاوين، والسابق اتهامه في القضية رقم ٢٠١٦/١٣١١٦ جنح السنبلاوين " ضرب "وآخر.

بتقنين الإجراءات جرى ضبط المتحري عنهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.