صبحي: نسعى لزيادة موارد الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية بمجموعة عمل لبحث آليات تطوير العمل بالاتحاد خلال الفترة المقبلة، بعد فوزه بالمنصب رسميا خلال الفترة الماضية ولمدة أربع سنوات قادمة تنتهى في ٢٠٢٧.

تطرق الاجتماع إلى بحث الاستعدادات الخاصة بمشاركة الاتحاد فى دورة الألعاب العالمية الجامعية والتي تقام بمدينة تشينجدو بالصين خلال الفترة من ٢٧ يوليو إلى ٨ أغسطس والمقرر عقد اجتماع للجنة التنفيذية للاتحاد الدولي على هامشها.

وتناول اللقاء البحث عن سبل تعزيز وزيادة موارد الاتحاد المالية وذلك من خلال الحصول على جميع الحقوق فى التسويق لبطولات الاتحاد، وأيضا من خلال البحث عن مجموعة من الرعاة لزيادة موارد وايرادات الاتحاد الافريقي للجامعات الرياضية خلال الفترة المقبلة.

كما بحث وزير الرياضة بعض الأمور الخاصة باستعدادات الاتحاد الافريقي للجامعات للاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين على تأسيسه والتي تتوافق مع احتفال الاتحاد المصري للجامعات بالذكرى الخميس على تأسيسه.

وكان الدكتور أشرف صبحي قد حصل دعم وتأييد الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي ويعد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أول وزير مصري يفوز بمنصب رئاسة الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية.

حضر الاجتماع عمر بلبع مستشار الوزير للشئون الاقتصادية والمشروعات، ومحي معروف رئيس الإدارة المركزية للتمويل والاستثمار الرياضي بوزارة الرياضة، ومصطفي مجدي معاون وزير الشباب للسياسات والتنمية الشبابية، والدكتور عصام سراج الدين رئيس الوحدة الاقتصادية بوزارة الرياضة، والدكتور أحمد فاروق أستاذ الإدارة الرياضية جامعة حلوان وعضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

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