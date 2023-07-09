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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تكشف عن أفضل الطرق لاختبار نسبة الإنبات فى البذور

انبات البذور
انبات البذور

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث المحاصيل الحقلية، عن أفضل طريقة لاختبار عملية الإنبات في التقاوي والبذور المستخدمة.


وكشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث المحاصيل الحقلية، عن أسهل طريقة لإجراء اختبار الإنبات، موضحة أنها لا تحتاج سوى طبق "فويل" وطبقة من المناديل غير المبللة أو المعطرة، حتى لا تؤثر على سلامة البذور.  

وقدم التقرير شرحًا مبسطًا لطريقة إجراء اختبار الإنبات، التي يمكن لأي مزارع إجراؤها بالمنزل قبل الزراعة، للتأكد من سلامة التقاوي التي سوف يستخدمها، وتشتمل على الخطوات الآتية: رش طبقة المناديل الورقية برذاذ خفيف من الماء، وضع طبقة المناديل على سطح الطبق الفويل، وتوزيع البذور محل الاختبار على سطح المنديل الورقي المبلل، وتغطية الطبق والبذور بطبقة من البلاستيك الشفاف لحفظ الرطوبة، وبعد مرور خمسة أيام تبدأ عملية الإنبات.

وأشار التقرير إلى أن هذا الاختبار البسيط يمكن المزارعين من إجراء معادلة عامة "نظرية" لمعدلات الحيوية والإنبات للبذور والتقاوي التي سيُشرع في زراعتها، للتأكد من صلاحيتها قبل بدء الموسم.

وأضاف أنه قد تتلخص معادلة الإنبات في قسمة عدد البادرات الطبيعية في نهاية الاختبار على العدد الكلي للبذور المستخدمة في الاختبار، مع ضرب الناتج في 100، للوصول للنسبة المئوية التقريبية.

 

-الزراعة تكشف أفضل الطرق لاختبار نسبة الانبات

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