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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بايدن: الرئيس شي بينج يريد أن تحل الصين محل الولايات المتحدة

بايدن
بايدن

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد، أنه واثق من أن الرئيس الصيني شي جين بينج يريد أن يحل محل الولايات المتحدة باعتبارها الدولة التي تمتلك أكبر اقتصاد وقوة عسكرية في العالم.

وقال الرئيس الأمريكي خلال لقاء له اليوم مع شبكة "CNN" (سي إن إن) الأمريكية، إنه يعتقد أن الولايات المتحدة يمكن أن تقيم علاقة عمل مع بكين.

وأضاف: "أعتقد أن هناك طريقة للحل، وإقامة علاقة عمل مع الصين تفيدهم وتفيدنا".

بايدن خلال لقاء سي ان ان

وكشف الرئيس الأمريكي عن أنه اتصل بالرئيس الصيني بعد زيارته لروسيا حول هذه العلاقة الجديدة بين موسكو وبكين.

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وتابع: "قلت للرئيس الصيني أن هذا ليس تهديدًا بل ملاحظة، فمنذ أن دخلت روسيا أوكرانيا، انسحبت 600 شركة أمريكية من روسيا وقد أخبرتني أن اقتصادك يعتمد على الاستثمار من أوروبا والولايات المتحدة، لهذا عليك توخي الحذر".

وقال بايدن إن الرئيس شي لم يجادله وأشار إلى أن الصين "لم تبذل قصارى جهدها تجاه روسيا".

وأكد أن الزعيم الصيني قال له إن الحرب النووية كارثة لذلك يجب دعم الأمن ووقف أمر كهذا، موضحا "لذلك أعتقد أن هناك طريقة يمكننا من خلالها العمل مع الصين".

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