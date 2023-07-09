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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا باسيليوس يسيم شمامسة جدد بكنيسة السيدة العذراء بنزلة غطاس

باسيليوس فوزي
باسيليوس فوزي

ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، ترأس اليوم، قداس منح درجتي المرتل، والقارئ لعدد من شمامسة كنيسة السيدة العذراء، بنزلة غطاس.

شارك في الاحتفال الأب توماس رياض، والأب شربل وديع، راعيا الكنيسة. وألقى صاحب النيافة عظة الاحتفال بعنوان "ملكوت الله"، بالإضافة إلى توزيع الشهادات التذكارية على المحتفى بهم.

كما ذكرت مادلين فرنسيس، المنسقة الإعلامية لكنيسة السيدة العذراء والأم تريزا، بعزبة النخل، أنه تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، تم تنظيم المؤتمر السنوي لأسرة فرح ورجاء، بالرعية، وذلك ببيت الملكة، بالعبور، بمشاركة الأب يوحنا سعد، راعي الكنيسة، وخدام النشاط.

أقيم المؤتمر تحت شعار "الفرح والرجاء"، انطلاقًا من الآية القائلة "فرحين في الرجاء صابرين في الضيق مواظبين على الصلاة".

تضمن المؤتمر الفقرات التالية: صلاة القداس الإلهي، المحاضرات المتنوعة، ورش العمل، مجموعات العمل، الأوقات الترفيهية، حفلات السمر، بالإضافة إلى الفقرات المختلفة الأخرى.

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