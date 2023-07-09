مباحثات بين وزيرى الخارجية الروسى والتركى بشأن "صفقة الحبوب"

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الأحد، مع نظيره التركي هاكان فيدان مستجدات "صفقة الحبوب" وسط تقارير عن رفض روسيا تمديد الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة أممية تركية بين موسكو وكييف لتسهيل تصدير الحبوب والمواد الغذائية من البلدين للخارج.

وأوضحت وزارة الخارجية التركية أن هاكان فيدان أجرى محادثة هاتفية مع لافروف لبحث آخر التطورات في أوكرانيا والوضع فيما يتعلق بصفقة الحبوب، وفق قناة "روسيا اليوم".

ومن المقرر انتهاء العمل بصفقة الحبوب في 17 يوليو الجاري في حال رفض روسيا تمديدها والتي يتم العمل بها منذ يوليو 2022.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق إنه لا توجد آمال كثيرة في تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بصفقة الحبوب قبل نهايتها الشهر الجاري.

وتضمن مبادرة البحر الأسود تصدير الحبوب والأغذية الأوكرانية، والأسمدة عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، كما يتضمن الاتفاق رفع القيود عن الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة وتدابير أخرى.