"اتصالات النواب": المصرية للاتصالات كيان وطني حققت خطط منظومة التحول الرقمي بنجاح

أشاد أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بدور الشركة المصرية للاتصالات، مؤكدًا أنها كيان وطني استراتيجي في تقديم خدمات الاتصالات وركن مهم في منظومة التحول الرقمي التي تستهدفها الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة.

أضاف بدوي، خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور محمد نصر، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، لاستعراض إستراتيجية الشركة المصرية للاتصالات خلال المرحلة القادمة بأن هناك طفرة كبيرة في تقدم خدمات الاتصالات استفتاد بها المواطن المصري من خلال خدمات المحمول والإنترنت الثابت والتليفون الأرضي، وشهدت معدلات توصيل جميع الخدمات الي أقاصي المحافظات والأقاليم بفضل المبادرة الرئاسية حياة كريمة ارتفاع كبير ، لخدمه اهالينا في جميع المحافظات.

أوضح بدوي بأن الشركة الوطنية للاتصالات ممثلة في المصرية للاتصالات ترجمت خطط القيادة السياسية في دعم منظومه التحول الرقمي من خلال دعم البنية التحتية للجهات الحكومية سواء المؤسسات الحكومية والطبية وغيرها من الوزرات والجهات المختلفة.

ولفت بدوي إلى أن الأرقام التي تحققت في سبيل تنفيذ خطط التحول الرقمي، أو خطط توصيل جميع الخدمات إلى جميع القري والنجوع برهنت بشكل كبير الي الجهد المبذول من قبل المسؤولين في المصرية للاتصالات ومنها المستهدف هذا العام بإنشاء 600 محطة محمول ليصل الإجمالي الشبكات الي 3500 محطة.

وأشاد رئيس اتصالات النواب بمدى استجابة المصريه للاتصالات لطلبات وشكاوي النواب الخاصة بضعف خدمات الإنترنت الثابت، وضعف شبكات المحمول وغيرها من الطلبات التي استجابت لها الشركة الوطنية لخدمة أهالينا في جميع القري والنجوع والمراكز بكل المحافظات.