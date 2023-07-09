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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بحضور مطران سوهاج.. الكنيسة تنظم ثالث أيام مسيرتها العاشرة

توما حبيب
توما حبيب

أعلن المركز الاعلامي للكنيسة الكاثوليكية في مصر، ترأس الأنبا توما حليم، مطران إيبارشية سوهاج، القداس الإلهي باليوم الثالث من مسيرة علامات، وهي المسيرة العاشرة للشباب القبطي الكاثوليكي بمصر، بالكلية الإكليريكية بالمعادي.

جاء ذلك بحضور الأب فرنسيس وحيد، خادم المسيرة، والذي قدم الشكر والتقدير لنيافة المطران على حضوره ومباركته لشباب المسيرة، وأيضًا الأب يوحنا معطي، مسؤول الشباب بإيبارشية طيبة، والأب متى عبد المسيح، راعي كنيسة القديسة تريزا بالشرابية، ومجموعة من الأخوات الراهبات والشمامسة الاكليريكين، المشاركين بالمسيرة.

بدأ صاحب النيافة كلمة العظه بتعبيره عن سعادته بتجمع الشباب من أجل الكلمة والبحث عن الدعوة، واتحادهم بقلب واحد في تفسير ورؤية العلامات، وتابع علينا أن نرى العلامات ونسير في حياتنا ونحن نضعها أمام الله لنرى عمله وارادته من أجل كل شخص منا.

اختتم القداس الإلهي بإعطاء نيافته البركة الرسولية لجميع الشباب المشاركين، والتقاط بعض الصور التذكارية.

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