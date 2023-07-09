موازنة 2023: تعرف على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية (إنفوجراف)

الأحد 09/يوليو/2023 - 05:27 م 7/9/2023 5:27:06 PM

عملت الحكومة على رفع وزيادة المخصص للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية للعام المالى 2023-2024 مع بدء تنفيذ الموازنة الجديدة.

“الدستور” يرصد بالأرقام المخصصات من خلال مصروفات الباب الرابع بالموازنة والتى جمعها البيان التحليلى للموازنة في السطور التالية:

◘ 529,6 مليار جنيه مصروفات الباب الرابع تحت اسم الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.

◘ 327 مليار و602 مليون جنيه للدعم فقط ومنه دعم لمؤسسات غير المالية بـ316 مليار و119 مليون جنيه.

◘ 127 مليار و700 مليون جنيه دعم السلع التموينية ودعم المواد البترولية بـ119 مليارو 419 مليون جنيه.

◘ دعم تنشيط الصادرات بـ28 مليارو 124 مليون جنيه ودعم المزارعين بـ 544 مليون جنيه.

◘ دعم نقل الركاب بمليار و780 مليون جنيه ودعم التأمين الصحي والأدوية بـ6 مليار و34 مليون جنيه.

◘ دعم الإنتاج الصناعي بـ19 مليار و500 مليون جنيه ودعم تنمية الصعيد بـ400 مليون جنيه وجاءت تحت بند أخرى بـ12 مليار و616 مليون جنيه.

◘ دعم المؤسسات المالية التي جاءت بقيمة 11 مليار و483 مليون جنيه ويضم دعم فائدة القروض الميسّرة بقيمة 250 مليون جنيه.

◘ دعم إسكان محدود الدخل بقيمه 10 مليارو 200 مليون جنيه وأخرى بقيمة مليار جنيه.

◘ أما المنح فتبلغ قيمتها 13 مليار و281 مليون جنيه وتضم منح من الحكومات الأجنبية بقيمة 309 مليون جنيه والجاري بقيمة 309 مليون جنيه ومنح منظمات دولية بقيمة 200 ألف جنيه ومنح لجهات الحكومة العامة بقيمة 12 مليار و971 مليون جنيه.

◘ المزايا الاجتماعية فبقيمه 178 مليار و338 مليون جنيه منها مزايا للأمان الاجتماعي بقيمة 31 مليار و273 مليون جنيه ومنها معاش الضمان الاجتماعي بقيمه 31 مليار ومعاش الطفل بقيمة 70 مليون جنيه وأخرى بقيمة 203 ملايين جنيه.

◘ في نفس الباب أيضًا الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فتبلغ المساعدات الاجتماعية بقيمة 134 مليارو 713 مليون جنيه.

◘ نفقات خدمية لغير العاملين بقيمة 12 مليار و45 مليون جنيه وتضم نفقات علاج المواطنين المصريين بقيمة 8 مليار و91 مليون جنيه ونفقات نشاط رياضي واجتماعي لغير العاملين بقيمة 571 مليون جنيه ونفقات خدمات صحية لغير العاملين بقيمة 307 ملايين جنيه.

◘ مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداه بقيمة 2.9 مليار جنيه ومزايا اجتماعية للعاملين بقيمة 306 ملايين جنيه منها نفقات دفن بقيمة 208 ملايين جنيه ومزايا عينية واجتماعية للعاملين بقيمة 1.8 مليون جنيه وأخرى تحت بند أخرى 96.1 مليون جنيه.

◘ الدعم والمنح الإجمالية والاحتياطات العامة بنفس الباب فتبلغ 10.463 مليار جنيه ويبلغ منها قيمة الدعم والمنح الإجمالية 406 ملايين جنيه ومنها مبالغ إجمالية مُدرجة بموازنات 401 مليون جنيه واعتمادات دعم ومنح للحسابات والصناديق الخاصه بقيمة 5.5 مليون جنيه.

◘ وتحت بند المتطلبات الإضافية للدعم والمنح فتبلغ قيمتها 10 مليار و56 مليون جنيه وتضم احتياطات عامة للدعم والمنح بقيمه 10 مليار و56 مليون جنيه.