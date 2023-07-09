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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

نتيجة كلية حقوق جامعة القاهرة 2023 ورابط الحصول عليها

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

ينتظر الطلاب إعلان نتيجة كلية حقوق جامعة القاهرة 2023 والذين أنهوا امتحاناتهم في يونيو الماضي، مع توقعات بظهور نتيجة كلية حقوق جامعة القاهرة 2023 خلال الأيام القليلة المقبلة. 

وتوفر إدارة الكلية نتيجة كلية حقوق جامعة القاهرة 2023 من خلال موقعها الإلكتروني، والذي توفره الدستور للطلاب في الفرق الأربعة في التقرير التالي . 

 

رابط نتيجة كلية حقوق جامعة القاهرة 2023

 

ويمكنك الاطلاع على نتيجة كلية حقوق جامعة القاهرة 2023 من خلال الرابط التالي  :

https://law.cu.edu.eg/v1/result?fbclid=IwAR0gxo-ZGFWAu1xRcbIT9jMYA6fdSqBCsvPeutiO44HJ-3FuZ2WWWBwS1Ws

ثم اختار القسم الذي تدرس به بين «قسم العربي – قسم الانجليزي – قسم الفرنسي – الدراسات العليا، ثم أدخل الرقم القومي للطالب المكون من 14 رقمًا، اختر الفرقة التي تدرس بها سواء من الفرقة الأولى وحتى الرابعة، واضغط على إظهار النتيجة ، فتظهر فور اعتمادها من عميد الكلية . 

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يذكر أن امتحانات طلاب كلية حقوق جامعة القاهرة حتى يونيو الماضي، واشتكى عدد من طلاب الفرقة الرابعة من صعوبة امتحان مادة القانون التجاري، وعدم قدرتهم على الحل، حيث أثيرت حالة من الغضب الشديد بينهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن أسئلة الامتحان كانت صعبة والوقت غير كافٍ.

 

الأوراق المطلوبة للتحويل لكلية الحقوق 2023

مع بدء تنسيق الثانوية العامة للالتحاق بالجامعات يقوم بعض الطلاب بالتحويل بين الكليات ، وحددت كلية حقوق جامعة القاهرة  الاوراق المطلوبة للتحويل إلى الكلية في العام الدراسي الماضي وهي بيان حالة دراسية من الكليات المحولين منها ، صورة الثانوية العامة ، صورة البطاقة ، إيصال إثبات السكن - كهرباء -غاز - تليفون ، وبيان بالمواد الدراسية والمحتوى الدراسي، ألا يقل التقدير العام للطالب عن ممتاز للتحويل لكلية الهندسة وكليات المجموعة الطبية، وجيد جدا بالنسبة للكليات العملية الأخرى، وتقدير جيد للكليات النظرية، ويجب مراعاة الشروط التي تضعها كل كلية للتحويل طبقا لطبيعة الدراسة بها، وفرض المواد التي لم يسبق للطالب دراستها بجامعة القاهرة طبقا للوائح الكليات.

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