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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متوفر.. أقسام كلية الهندسة من دبلوم صنايع 3 سنوات

دبلوم صنايع 3 سنوات
دبلوم صنايع 3 سنوات

أقسام كلية الهندسة من دبلوم صنايع 3 سنوات يرتفع البحث عنها، حيث يبحث الكثير من الناجحين في الدبلومات الفنية الصناعية عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، عن أقسام كلية الهندسة لصنايع 3 سنوات لتنسيق العام الدراسي الجديد 2023-2024.

أقسام كلية الهندسة من دبلوم صنايع 3 سنوات

وفي هذا السياق، تقبل بعض معاهد كلية الهندسة الطلاب الحاصلين على شهادة دبلوم صنايع نظام الثلاث سنوات، و يستطيع طلاب وطالبات الالتحاق بأحد المعاهد التي تقبل مجموعه في دبلوم صناعي ثلاث سنوات، وبعد أول سنة (إعدادي) يتم تحديد القسم الذي يلتحق به بناءً على تقدير الطالب/ة.

أقسام كلية الهندسة من دبلوم صنايع 3 سنوات

ونقدم في السطور الآتية تفصيل المعاهد والكليات التي تقبل طلاب دبلوم صنايع 3 سنوات، جاءت علي النحو التالي:

معهد عالي هندسة 6 اكتوبر بمصروفات
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبوليس الجديدة
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية
معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات
المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
عالي هندسة وتكنو العبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
المعهد العالى للهندسة ببلبيس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة - الدقهلية.

 

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