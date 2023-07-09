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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تأجيل محاكمة متهم بإنهاء حياة زوجته بـ"الزيت المغلي" لـ4 أغسطس

محاكمة
محاكمة

أجّلت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات المحلة، برئاسة المستشار أيمن سليمان، الأحد، جلسة محاكمة زوج متهم بإنهاء حياة زوجته بالتعدي عليها وتعذيبها حرقًا باستخدام زيت مغلي بسبب خلافات أسرية لجلسة 4 أغسطس 2023، لسماع مرافعة النيابة ومحامين الدفاع عن المتهم والزوجة الضحية وشهود عيان للحادث.

وطالب خالد عبد الرؤوف، محامي أسرة المجني عليها من هيئة المحكمة بتطبيق القصاص العادل بإعدام المتهم شنقًا: "المتهم ارتكب جريمة قتل عمد وأراد تشويه زوجته، لكن انتقامه أعمى بصيرته بإنهاء حياتها أثناء نومها بوضع مخدر في العصير وارتكابه الجريمة أثناء نومها".

تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حيال تورط المتهم "ش.م.ن"45 سنة، بإنهاء حياة زوجته "ن.ت"34 سنة بتعذيبها وإزهاق روحها بحرقها باستخدام زيت مغلي بقصد التخلص من حياتها، بسبب خلافات أسرية .

أغسطس تأجيل جلسة محاكمة زوج متهم بإنهاء حياة زوجته حرقا

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