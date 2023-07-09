سينرجي: كريم عبدالعزيز أول فنان يدخل نادي المائة مليون بـ3 أفلام

أعلنت شركة سينرجي فيلمز اقتراب الفنان كريم عبد العزيز من كسر حاجز 100 مليون جنيه إيرادات داخل مصر بفيلمه السينمائي الجديد “بيت الروبي” والمعروض حاليًا بدور العرض السينمائي داخل مصر وخارجها.

وقالت الشركة، في بيان الأحد:"للمرة الثالثة في تاريخه يقترب النجم كريم عبد العزيز من كسر حاجز إيرادات الـ ١٠٠ مليون داخل مصر بفيلمه "بيت الروبي"، حيث وصلت إيرادات الفيلم في ٣ أسابيع، فقط، إلى ما يزيد عن ٨٠ مليون جنيه".

أضافت "النجم الكبير سبق له كسر هذا الرقم بفيلمين من انتاج سينرجي هما "الفيل الأزرق ٢" و"كيره والجن"، ليصبح اول نجم يدخل نادي المائة مليون بثلاثة أفلام".

وأشارت "الفيلم يعرض بالتزامن في أمريكا وكندا وأوروبا واستراليا، وقد تم تمديد عرضه لأسبوعين إضافيين في دور السينما العالمية بعد الإقبال الجماهيري الكبير، وذلك بعد الحفاوة التي قوبل بها في الدول العربية على مدار الأسابيع الماضية.

واستطاع فيلم بيت الروبي تحقيق إيرادات أمس السبت بقيمة 2 مليون جنيه و451 ألفًا و812 جنيهًا لتصل كل الإيرادات للفيلم حتى صباح اليوم الأحد إلى 83 مليونًا و650 ألف جنيه، وهي إيرادات مميزة للغاية خلال أقل من 3 أسابيع من العرض، وبهذا المعدل يقترب الفيلم من تحقيق رقم قياسي ويصل إلى الأعلى في تاريخ السينما من حيث الإيرادات خلال أيام، حيث اقترب من فيلم كيرة والجن صاحب الرقم القياسي حاليًا بـ120 مليون جنيه.

"بيت الروبى" بطولة كريم عبدالعزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبدالعزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، سارة عبدالرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبوسريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

الفيلم يتناول قصة شخص اشتهر بالصدفة عبر أغنية في فرح شعبي، وقام الملايين بالحديث عنه، لتتحول حياته للملأ في إطار من الكوميديا الدرامية المعتمدة على الشكل الإنساني، كما يتطرق العمل لبعض عيوب السوشيال ميديا وكيف تؤثر على الأشخاص الذين يعتبرونها أساسًا لحياتهم، كما يتناول فكرة محاولة التصدي للظروف القهرية الصعبة التي تحدث في العمل وكيفية التغلب عليها.