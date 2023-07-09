"القاهرة الإخبارية": موجة حر شديدة تتجه نحو ولايات أمريكية

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، تقريرًا حول موجة حر شديدة تتجه نحو ولايات أمريكية تهدد حياة البعض.

موجة حر شديدة تتجه نحو ولايات أمريكية، وهى الأسوأ على الإطلاق بحسب الخبراء، حيث إنهم حذروا من درجات الحرارة المرتفعة، وأضافوا أنها تهدد حياة البعض، وتشكل مخاطر خاصة على كبار السن.

كما ستتخطى درجات الحرارة 40 درجة مئوية، ومتوقع أن تكون هذه الموجة طويلة من ناحية مدتها وشدة حرارتها.

وفاة 13 شخصًا على الأقل

وفي مطلع يوليو أدى ارتفاع الحرارة إلى وفاة 13 شخصًا على الأقل.