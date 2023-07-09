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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن عامًا لمدمن مخدرات فى دار السلام

سجن
سجن

قضت محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة صاحب ورشة؛ لإدانته بتعاطي مواد مخدرة "الحشيش والهيروين" بمنطقة دار السلام بالسجن لمدة عام مع الشغل وتغريمه مبلغ مالي 10 آلاف جنيه.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالى الصعيدى، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

جاء في أوراق القضية، بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهم "خليفة. إ"، 22 عامًا، صاحب ورشة، قيام المتهم في العام الماضي 2022 بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة، بحيازة وإحراز جوهري الحشيش والهيروين المخدر بقصد التعاطي.

محكمة جنايات القاهرة صاحب ورشة السجن منطقة دار السلام الحكم مواد مخدرة

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