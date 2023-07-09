بعثة منظمة التعاون الإسلامى تراقب الانتخابات الرئاسية المبكرة فى أوزبكستان

أرسلت منظمة التعاون الإسلامي بعثة لمراقبة الانتخابات الرئاسية المبكرة في جمهورية أوزبكستان، التي تجري اليوم الأحد.

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، التقى رئيس البعثة السفير بوبكر أدامو، رئيس لجنة الانتخابات المركزية نظام خاجاييف، وكبار أعضاء اللجنة، حيث نقل إليهم تحيات الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، وتمنياته بنجاح العملية الانتخابية، معربًا عن استعداد المنظمة لدعم التزام شعب أوزبكستان في مساعيه لتعزيز الديمقراطية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.

وشاركت بعثة المنظمة في الإحاطة التي قدمتها لجنة الانتخابات المركزية للمراقبين الدوليين وممثلي وسائل الإعلام المعتمدين حول الانتخابات الرئاسية المبكرة، حيث قدَّم رئيس لجنة الانتخابات المركزية ووزارة الداخلية معلومات عن الاستعدادات لإجراء الانتخابات بسلاسة والتدابير الأمنية المتخذة لضمان الأمن، والنظام العام أثناء التحضير للانتخابات الرئاسية.