الخارجية الأوكرانية لـ"القاهرة الإخبارية": شرط وحيد لانتهاء الحرب بين كييف وموسكو خلال يومين

صرح يفهين ميكيتينكو، مستشار وزير الخارجية الأوكراني، بأن كييف طلبت أكثر من مرة تسليحها بطائرات حديثة مثل F16، لمجابهة التفوق العسكري الروسي ، وذلك لرصد الهجمات الجوية على بعد 300 كم.

وأشار "ميكيتينكو"، في مداخلة عبر تطبيق زووم على قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، إلى أن إمداد أوكرانيا بالأسحلة في غاية الأهمية، حتى تستطيع الدفاع عن العدوان القائم على أراضيها اليوم.

وأوضح أن هناك شرط وحيد فقط لانتهاء الحرب بين كييف وموسكو خلال يومين، وهو الانسحاب الكامل من الأراضي الأوكرانية، مع محاكمة الذين شنوا الحرب على أوكرانيا.

وطالب بتعويضات عن الخسائر الفادحة التي تسببت فيها روسيا نتيجة العدوان السافر على أوكرانيا، ولكن موسكو تطلب البقاء حتي بعد توقف إطلاق النيران والحرب.