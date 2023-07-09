محافظ أسيوط يناقش موقف مشروعات قطاع الشباب والرياضة ضمن "حياة كريمة"

ناقش اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الموقف التنفيذي وآخر المستجدات لمشروعات قطاع الشباب والرياضة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية تكثيف الجهود والتعاون بين الجهات المعنية لزيادة معدلات الانجاز وإنجاز الأعمال وفقًا للخطة الزمنية المقررة، مع مراعاة معايير الجودة في تنفيذ وإنجاز أعمال تنفيذ المشروعات الخاصة بهذا القطاع الهام، والعمل على التطوير في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء.

جاء ذلك خلال لقائه المحاسب عدلي أبو عقيل، سكرتير عام مساعد المحافظة، وعلاء جاد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط.

واستعرض اللقاء الموقف التنفيذي لمشروعات مراكز الشباب والرياضة ونسب التنفيذ في كل مشروع من الـ 82 مشروع في قطاع الشباب والرياضة بتكلفة 266 مليون جنيه التي وصل إليها حتى الآن فضلاً عن بحث الحلول والمقترحات وإزالة المعوقات أو أية ملاحظات قد تظهر حتى يتسنى تلافيها بالتنسيق مع كافة الجهات.

وأكد محافظ أسيوط على ضرورة النزول الميداني ومتابعة تنفيذ المشروعات ورصد الملاحظات أولاً بأول والعمل على تذليل أي عقبات قد تحدث لافتاً إلى متابعته المستمرة لأعمال تنفيذ المشروعات بالقرى والنجوع حتى الانتهاء من الأعمال من خلال جولاته الميدانية فضلاً عن عقد الاجتماعات واللقاءات مع مسئولي كل قطاع على حدى للاطمئنان على نسب التنفيذ ومراحل العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالإضافة إلى تكليف رؤساء المراكز والقرى وقيادات المحافظة بالنزول إلى أرض الواقع للمرور على المشروعات للتأكد من كونها تتم طبقاً للمواصفات والمعايير الفنية المقررة وإزالة المعوقات في حالة حدوثها موضحاً أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن خاصة وأن الدولة تعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير كافة الإمكانات لتوفير ظروف معيشية أفضل للمواطنين والعمل على الارتقاء بمستوى خدمات البنية التحتية لتغيير واقع حياتهم على نحو أفضل وأشمل لمواكبة الجهود التنموية الأخرى.

يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع وبلغ اجمالى عدد المشروعات التى تم ويجرى تنفيذها فى كافة القطاعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بلغت 2000 مشروع حتى الان بتكلفة إجمالية تجاوزت 44 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبو تيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.