رئيس جامعة سوهاج يفتتح المرحلة الأولى لمبنى الإسكان الطلابي بحي الكوثر

افتتح الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، اليوم المرحلة الأولى لمبنى الاسكان الطلابي بحي الكوثر، يصاحبه كلاً من الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، واللواء حاتم صادق مدير الأمن الجامعي، والمهندس حسين محمدين الإدارة الهندسية بالجامعة، والدكتوره فاطمة عثمان المستشار المعماري للمشروع، والمهندس محمد لطفي ممثلاً عن الهيئة العربية للتصنيع.

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، أن الدولة تضخ استثمارات مالية ضخمة في الجامعات المصرية الحكومية لزيادة إتاحة التعليم الجامعي، والتوسع في الإنشاءات الجديدة لتواكب الجامعات مثيلتها في العالم المتقدم، موجهاً الشكر للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لدوره الهام في عملية التطوير التي تشهدها الجامعات، مضيفاً أن جامعة سوهاج إحدى الجامعات المصرية التي حظيت فى الفترة الأخيرة باهتمام القيادة السياسية، وذلك من خلال المشروعات الإنشائية التي تُنفذ بها.

وأضاف الدكتور عبدالناصر يس أن الجامعة تحرص على توفير كافة السبل والإمكانات المتاحة لضمان راحة الطلاب، وخلق المناخ الدراسي الملائم لهم، وتقديم كافة التسهيلات لهم، مضيفاً أن مبنى الإسكان الطلابي يقام علي مساحة ١٥٠٠ م٢، بتكلفة اجمالية بلغت ٢٠ مليون جنيه، وبسعة ٤٠٠ سرير.

وأكد المهندس حسين محمدين على حرص إدارة الجامعة على متابعة أعمال التشييد والبناء لكافة الإنشاءات الجديدة للتأكد من سير العمل بها، وفقاً للجداول الزمنية، مضيفاً أن المبنى يقع بحي الكوثر، ومكون من دور أرضي وطابقين، و يضم غرف استذكار ومطعم، وصالة جيمنيزيوم، وغرف إدارية ومصلي، موضحاً انه قد قام بالاشراف على تنفيذ المبني الهيئة العربية للتصنيع.

فيما استقبل الدكتور حسان النعماني نائب رئيس جامعة سوهاج للدراسات العليا والبحوث، مجموعة من الطلاب الوافدين من المملكة العربية السعودية، وذلك بعد استكمالهم تأدية امتحانات تأهيلي الدكتوراه بكلية التربية الرياضية، التي تم استئنافها بعد أجازة عيد الأضحى المبارك، بحضور الدكتور أحمد عبدالله القائم بعمل عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور محمد كمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة أن إدارة الجامعة تقدم كافة التيسيرات للوافدين بمرحلة الدراسات العليا، فيما يخص إجراءات التسجيل ومناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه، وذلك استمراراً لسياسة جذب الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعة، وحرص الجامعة على تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية بين الجامعة ونظرائها بالدول العربية.

ورحب الدكتور حسان النعماني، بالطلاب الوافدين علي أرض جامعة سوهاج، وقال ان الجامعة تسعي لزيادة قبول الطلاب الوافدين بالكليات المختلفة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدولة الخاصة بالارتقاء بمنظومة الطلاب الوافدين، ولتصبح مصر أكبر مركز تعليمي متميز في الشرق الأوسط، وتحقيقًا لاستراتيجية مصر ٢٠٣٠، حيث بلغ عدد طلاب الدراسات العليا الوافدين هذا العام بالجامعة أكثر من ١٠٠ وافد من الدول العربية والافريقية المختلفة. مشيرا إلى أهمية الطلاب الوافدين في خلق أواصر المحبة بين الجامعات المصرية.

وخلال اللقاء أشاد الطلاب الوافدين بالإمكانيات المتاحة بالجامعة من أعضاء هيئة تدريس ذو خبرة، ومعامل حديثة وقاعات تدريس، ووسائل تواصل عبر المنصة الإلكترونية.