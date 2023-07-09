عقب تنصيبه رئيسا لـ"قضايا الدولة".. ننشر السيرة الذاتية للمستشار مسعد عبدالمقصود

تولى المستشار مسعد عبدالمقصود بيومي منصب رئيس هيئة قضايا الدولة خلفًا للمستشار محمد بكر بعد انتهاء ولايته في 30 يونيو الماضي، لاكتمال عطائه بعد بلوغه السن القانوني.

وفي هذا التقرير نرصد السيرة الذاتية لرئيس هيئة قضايا الدولة الجديد.

