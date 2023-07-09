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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

عقب تنصيبه رئيسا لـ"قضايا الدولة".. ننشر السيرة الذاتية للمستشار مسعد عبدالمقصود

المستشار مسعد عبدالمقصود
المستشار مسعد عبدالمقصود بيومي

تولى المستشار مسعد عبدالمقصود بيومي منصب رئيس هيئة قضايا الدولة خلفًا للمستشار محمد بكر بعد انتهاء ولايته في 30 يونيو الماضي، لاكتمال عطائه بعد بلوغه السن القانوني.

وفي هذا التقرير نرصد السيرة الذاتية لرئيس هيئة قضايا الدولة الجديد. 
 

  • ولد في 15 أغسطس 1954 بالقليوبية.
  • حاصل على ليسانس حقوق دور مايو سنة 1976 بتقدير جيد جامعة عين شمس.
  • عُينَ «بيومي» في درجة مندوب مساعد بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 383 لسنة 1977 الصادر في 24/8/1977 وتدرج في الوظائف القضائية بها .
  • ترقى إلى درجة مستشار بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 99 لسنة 1994 الصادر في 21/3/1994.
  • ترقى إلى درجة وكيل بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 172 لسنة 1999 الصادر في 27/5/1999 .
  • حصل على ترقية إلى درجة نائب رئيس بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنة 2000 الصادر في 10/5/2000.
  • عمل المستشار مسعد عبد المقصود الأقسام والفروع التي عمل بها «قسم جزئيات جنوب، الأقاليم، كليات وجزئيات بنها، منازعات الأفراد والعقود بمحكمة القضاء الإداري، الإسماعيلية، استئناف مدني شمال القاهرة والقاهرة الجديدة، جزئيات شمال القاهرة والقاهرة الجديدة ، طنطا، بنها، الشرقية أول رئيساً، رئيس قطاع غرب الدلتا أول، رئيس قطاع القناة.
  • انتدب للعمل بمكتب المستشار القضائي لمحافظة القليوبية بالإضافة إلى عمله في الفترة من 1/10/1992 حتى 26/9/1995.
  • كان مسئول طبقاً لحكم المادة 196 من دستور جمهورية مصر العربية تباشر هيئة قضايا الدولة النيابة القانونية عن الدولة في الدعاوي التي ترفع منها أو عليها وفي اقتراح تسويتها في أي مرحلة من مراحل التقاضي والإشراف الفني علي إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة، وصياغة مشروعات العقود التي تكون الدولة طرفا فيها.
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