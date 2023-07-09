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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يتفقد أعمال التوسعات بأحد المنشآت الفندقية لزيادة طاقتها

محافظ أسوان يتفقد
محافظ أسوان يتفقد أعمال التوسعات

أجرى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جولة تفقدية لأحد المنشآت الفندقية التابعة للمحافظة، والتى تقوم بإدارتها إحدى الشركات الفندقية المتخصصة. 

وذلك فى إطار جهود المحافظة للتوسع فى الطاقة الفندقية، لاستيعاب الحركة السياحية الوافدة من مختلف جنسيات العالم، فضلاً عن إقامة الفعاليات والمهرجانات والمؤتمرات المتنوعة فى كافة المجالات. 

وخلال جولته التفقدية التى رافقه فيها مدير الفندق السياحى نادر نصيف، وجه اللواء أشرف عطية بأهمية التوسع داخل المنشآت الفندقية التي توجد بها مساحات لتحقيق الاستثمار الأمثل لها فى زيادة طاقتها الاستيعابية، وبالتالي جاهزيتها لتكون مهيئة لاستقبال الأفواج السياحية الوافدة للمحافظة، وكذا لأى فعاليات أو مهرجانات أو مؤتمرات، وهذا ما يتم تنفيذه حالياً بهذا الصرح الفندقى لزيادة طاقته من 208 زائرين إلى 300  زائر على مرحلتين حيث تصل التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى لنحو 40 مليون جنيه، ومقرر الانتهاء منها خلال عام ونصف. 

- التأكيد على ضرورة الالتزام بالمعايير والمقاييس الدولية فى الأعمال الإنشائية 

وأكد محافظ أسوان على ضرورة الالتزام بالمعايير والمقاييس الدولية فى الأعمال الإنشائية ، والتنوع في تقديم الخدمات الفندقية والسياحية والترفيهية لتكون إضافة كبيرة لمنظومة المنشآت الفندقية بأسوان، والتى تضم العديد من الفنادق والقرى السياحية المتعددة المستويات، علاوة على الموتيلات الفندقية للسياحة البيئية والاستشفائية والترفيهية. 

و أشار محافظ أسوان إلى أن ما يشهده هذا الصرح الفندقي والسياحي من أعمال توسعة من خلال إدارة الفندق، يعتبر بمثابة رسالة قوية ومباشرة للعالم أجمع بأن مصرنا الحبيبة فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تتمتع بمناخ آمن وجاذب للاستثمارات المختلفة. 

وأوضح أن أسوان تتفرد بتنوع المنتج السياحى مع تعدد الأنماط السياحية، وهى تشهد حالياً استكمال حزمة ضخمة من المشروعات غير المسبوقة لإحلال وتجديد البنية التحتية ومنظومة النقل الداخلى، وأيضاً التطوير والتجميل، والمحاور والكبارى والطرق، علاوة على مشروعات حياة كريمة والتأمين الصحى الشامل وتحيا مصر وغيرها لتعود لمكانتها الطبيعية على الساحة الدولية، ولتكون بذلك فى أبهى صورها لاستقبال ضيوفها وزائريها مع بداية الموسم السياحي المقبل، بفضل الجهود والبرامج التسويقية والترويجية المتعددة. 

 وتجدر الإشارة إلى أن أعمال التطوير والتوسعة بالفندق السياحي تشمل إضافة غرف جديدة فى المنطقة المواجهة للشاليهات بمستويات ومدرجات جمالية راقية ، مع تجديد عدد من الغرف بالمبنى الرئيسي، فضلاً عن الارتقاء بالخدمات السياحية والفندقية من مطاعم وكافيهات وحمامات سباحة وقاعة مناسبات، بالإضافة إلى الاستثمار الأمثل للمشتل التابع للمنشآة الفندقية، والذى يضم أجود أنواع الخضروات والفاكهة الأورجنيك على مساحة 3 ألاف م2 ، ويتم التسويق الجيد لها. 

محافظ أسوان يتفقد أعمال التوسعات
محافظ أسوان يتفقد أعمال التوسعات
محافظ أسوان يتفقد أعمال التوسعات
محافظ أسوان يتفقد أعمال التوسعات
محافظ أسوان يتفقد أعمال التوسعات
محافظ أسوان يتفقد أعمال التوسعات
أسوان التوسعات الحركة السياحية الوافدة الخدمات الفندقية الطاقة الفندقية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المنشآت الفندقية المشروعات

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