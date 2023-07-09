"الكهرباء": الحمل المتوقع اليوم 33 ألفًا و200 ميجاوات

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم، الأحد، يبلغ 33 ألفًا و200 ميجاوات، وهو نفس الحمل أمس، مشيرة إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 25 ألفًا و591 ميجاوات، وأنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال أمس السبت.

كانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد أطلقت عددا من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات، سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء، كما فعّلت خدمة الخط الساخن 121.