انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الـ21 لإزالة التعديات فى القليوبية

انطلقت المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ٢١ لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية، وتستمر حتى يوم ٢٨ يوليو، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وأكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن الوحدات المحلية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة ومختلف جهات الولاية بدأت يوم السبت إطلاق حملاتها لإزالة التعديات في كل بقعة من بقاع المحافظة بالتعاون مع كل الأجهزة المعنية ووحدة المتغيرات المكانية وفروعها بالمراكز للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد.

وأوضح محافظ القليوبية أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، قد تمكنت خلال المرحلة الأولى للموجة الــ21 لإزالة التعديات، من إزالة عدد ٢٠٧ حالات من المباني بمساحة ٢٦٠٢٦ مترا مربعا وعدد ٦٤ حالة من زراعة أملاك خاصة بمساحة ٣٠٤٧١ مترا مربعا.

وأضاف المحافظ أنه خلال المرحلة الثانية للموجة 21 لإزالة التعديات، تم إزالة عدد 39 حالة مبانٍ بمساحة 40838 مترًا مربعًا، وعدد 16 حالة زراعة أملاك خاصة بمساحة 3596 مترًا مربعًا، وكذلك عدد 21 حالة زراعة أملاك ري بمساحة 8040 مترًا مربعًا (1 فدان، 21 قيراطًا، 21 سهمًا).

وقامت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة بالمرحلة الثالثة بحملات مكبرة أمس السبت، أسفرت عن إزالة عدد 8 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 426 مترًا مربعًا.

وشدد محافظ القليوبية على ضرورة التنسيق التام بين رؤساء المدن ورجال الشرطة من جانب، ومسئولي جهات الولاية المعنيين من جانب آخر، للتحرك بشكل متكامل للإسراع في إزالة التعديات المستهدفة بالموجة الـ21 خلال مراحلها المتتابعة، موجهًا بتذليل أي معوقات تظهر أثناء تنفيذ إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والملكيات الخاصة، والتصدي بكل حسم لكل أشكالها.