طالب ثانوي يحضر الامتحانات مرتديا تي شيرت الأرجنتين: "عايز أقفل الامتحانات زي ميسي ما قفل الكورة"

سيطرت حالة من السعادة الغامرة على طلبة مدرسة الأورمان الأعدادية التابعة لإدارة العجوزة التعليمية، بسبب سهولة مادتي البيئة والجيولوجيا وعلم النفس، حيث عبر الطلبة عن سعادتهم الكبيرة بمستوى الامتحان الذي وصفوه بأنه في مستوى الطالب المتوسط.

وظهر أحد الطلبة ويدعى طارق، مرتدياً تي شيرت منتخب الأرجنتين بطل النسخة الأخيرة من كأس العالم، وقال لـ “الدستور”: "أعشق ميسي، وتي شيرته لا يفارقني وأحضر به الامتحان باستمرار، زي ما هو قفل اللعبة في الكورة، وحصد البطولات كلها، أنا عايز اقفل الامتحانات كلها واحصد أعلى الدرجات العلمية، والحمد لله الامتحان كان جيد النهاردة ".



وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم تعليمات سير امتحانات الثانوية العامة 2023، على أن تبدأ لجان الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ولا بد من تواجد الطلاب باللجنة قبل بدايتها بمدة كافية، مع اصطحاب بطاقة الرقم القومي.

وشددت وزارة التربية والتعليم على منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة أو أي وسيلة تساعد على الغش سواء كانت كتابية أو إلكترونية والتي من ضمنها سماعات بلوتوث أو سماعات يدوية بها اتصال أو شريحة تليفون، وفي حالة عدم التزام الطلاب بهذه التعليمات يتم إلغاء الامتحان سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه ويحال الموضوع إلى النيابة العامة.

امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة