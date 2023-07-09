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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الدستور" ينشر إجابات امتحان مادة الجيولوجيا لطلاب شعبة علمى علوم بالثانوية العامة

طلاب
طلاب

ينشر  الدستور إجابات الجزء الأول من امتحان مادة الجيولوجيا لطلاب شعبة علمي علوم بالثانوية العامة، إعداد محمد زعلابة، خبير المادة.


وانتهى طلاب شعبة علمي علوم من امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية، وطلاب الشعبة الأدبية يؤدون امتحان علم النفس والاجتماع، كما يؤدي حاليًا طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) فترة أولى، ومادة مقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية) فترة ثانية، كما سيؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان التاريخ (ورقة أولى).

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 783025 طالبًا وطالبة؛ منهم 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية و391671 بشعبة علمي علوم و98658 بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى 34 طالبًا وطالبة بالمستشفيات، وفي مراكز التأهيل 80 طالبًا، بينما وصل إجمالي عدد الطلاب بمدارس العلوم والتكنولوجيا إلى 1824، والطلاب المكفوفين إلى 255 طالبًا وطالبة، موزعين في 2098 لجنة سير، وتعقد الامتحانات في لجان مؤمنة بالمدارس الحكومية.


المتبقي.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023:


- الثلاثاء 10 يوليو، الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة.


- الخميس 13 يوليو 2023، الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

امتحان مادة الجيولوجيا
امتحان مادة الجيولوجيا
امتحان مادة الجيولوجيا
امتحان مادة الجيولوجيا
الجيولوجيا والعلوم البيئية الجبر والهندسة الفراغية الفلسفة والمنطق الطلاب المكفوفين الشعبة الأدبي الشعبة الادبية المدارس الحكومية اللغة الأجنبية الثانية امتحانات الثانوية العامة 2023 امتحانات الثانوية العام

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