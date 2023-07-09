ads
الأحد 09 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

التيك توكر نويل روبينسون: مصر بلد منفتح وتتميز بالمرح والثقافة والسحر

نويل روبينسون
نويل روبينسون

أكد التيك توكر وصانع المحتوى الألماني "نويل روبينسون" عبر برنامج "إيد في إيد" على "نغم إف إم" أن مصر بلد منفتح ويتميز بالكثير من المرح والثقافة والسحر. واصفًا المصريين بخفة الظل، والطاقة الإيجابية العالية، وحبهم للترحاب وكرم الضيافة. 

وأشاد نويل عبر البرنامج الذي يقدمه المذيع "محمد بكر" بالأجواء الروحانية التي يتسم بها كل مكان قام بزيارته في مصر، كذلك انبهاره بتفاصيل الأماكن التي قام بزيارتها. 

وأضاف أنه كان يشاهد الأهرامات في الصور وعبر الشاشات منذ صغره، ولكن حينما زارها على أرض الواقع زاد انبهاره وإعجابه وقال " شعرت بشىء لا يصدقه عقل من فرط الإبهار". 

كما أكد أنه سيحكي عن تجربة زيارة الأهرامات في كل دولة سيزورها الفترة المقبلة. 

وأكد نويل روبينسون أنه لديّه الكثير من التفاصيل عن زيارته لمصر سيرويها لأولاده في المستقبل، حيث شعر بالمحبة والدفء خلال تعامله مع الشعب المصري.
 

التيك توكر نويل روبينسون إيد في إيد نغم اف ام مصر

الأكثر قراءة

رفض طعن مرتضى منصور على استبعاده من رئاسة نادى الزمالك

الطعن مرفوض.. تأييد عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

"محضرش".. كواليس جلسة تأييد عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

مرتضى منصور: تقدمت بـ86 بلاغًا ضد الخطيب "لم يُحقق فى واحد منها"

إحالة رئيس اللجنة ومراقب أول اللجنة بمدرسة بالزقازيق للتحقيق العاجل

من مدينة العلمين الجديدة.. أحمد الطاهرى: شكرًا للرئيس السيسى على الحلم الذى أصبح حقيقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

د.أحمد الخميسى

محمود قرنى.. قصيدة الوداع

ماجد حبته

عالم بلا أسلحة كيماوية!

وائل لطفي

الساحل الشرير والساحل الأكثر شرًا

خالد حريب

الحوار الوطنى.. خريطة قضايا مصر بالطول وبالعرض

د.كريمة الحفناوى

احتفال سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بذكرى ميثاق الاستقلال الوطنى

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبي يدعو لضرورة الضغط على إسرائيل لحل النزاع الفلسطيني

الخارجية الفلسطينية تدين رفض حكومة نتنياهو إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية شمال الضفة

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل المتعاقبة لا تريد إقامة دولة فلسطينية