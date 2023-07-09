التيك توكر نويل روبينسون: مصر بلد منفتح وتتميز بالمرح والثقافة والسحر

أكد التيك توكر وصانع المحتوى الألماني "نويل روبينسون" عبر برنامج "إيد في إيد" على "نغم إف إم" أن مصر بلد منفتح ويتميز بالكثير من المرح والثقافة والسحر. واصفًا المصريين بخفة الظل، والطاقة الإيجابية العالية، وحبهم للترحاب وكرم الضيافة.

وأشاد نويل عبر البرنامج الذي يقدمه المذيع "محمد بكر" بالأجواء الروحانية التي يتسم بها كل مكان قام بزيارته في مصر، كذلك انبهاره بتفاصيل الأماكن التي قام بزيارتها.

وأضاف أنه كان يشاهد الأهرامات في الصور وعبر الشاشات منذ صغره، ولكن حينما زارها على أرض الواقع زاد انبهاره وإعجابه وقال " شعرت بشىء لا يصدقه عقل من فرط الإبهار".

كما أكد أنه سيحكي عن تجربة زيارة الأهرامات في كل دولة سيزورها الفترة المقبلة.

وأكد نويل روبينسون أنه لديّه الكثير من التفاصيل عن زيارته لمصر سيرويها لأولاده في المستقبل، حيث شعر بالمحبة والدفء خلال تعامله مع الشعب المصري.

