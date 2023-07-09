ولية أمر طالبة بالثانوية: “قضينا العيد كله في المذاكرة والمراجعة"

قالت الحاجة هدى، وليَّة أمر أحد طلاب الثانوية العامة بمدرسة أبو الهول الإعدادية التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، خلال انتظارها لخروج ابنها من امتحان مادة البيئة والجيولوجيا: “قضينا عيد الأضحى كله في المذاكرة والمراجعة، ولم نقم بأي مظاهر احتفالية سوى تأديَّة صلاة العيد فقط”.

وأضافت “هدى” أن امتحانات الثانوية العامة أصبحت شبحًا يؤرِّق جميع الأسر المصرية، وكان الله في عوننا جميعًا، ويوفِّق أبناءنا جميعًا ويحققوا ما يحلمون به من نجاح.