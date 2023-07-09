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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ولية أمر طالبة بالثانوية: “قضينا العيد كله في المذاكرة والمراجعة"

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

قالت الحاجة هدى، وليَّة أمر أحد طلاب الثانوية العامة بمدرسة أبو الهول الإعدادية التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، خلال انتظارها لخروج ابنها من امتحان مادة البيئة والجيولوجيا: “قضينا عيد الأضحى كله في المذاكرة والمراجعة، ولم نقم بأي مظاهر احتفالية سوى تأديَّة صلاة العيد فقط”.

وأضافت “هدى” أن امتحانات الثانوية العامة أصبحت شبحًا يؤرِّق جميع الأسر المصرية، وكان الله في عوننا جميعًا، ويوفِّق أبناءنا جميعًا ويحققوا ما يحلمون به من نجاح.

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الأدبية والعلمية الجيولوجيا والعلوم البيئية امتحانات الثانوية العام امتحانات الثانوي امتحانات الثانوية أيام إمتحانات الثانوية العامة

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