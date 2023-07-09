محافظ أسيوط: إنارة نفق الزهراء للمشاة لتحقيق الأمن والسلامة

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم رفع كفاءة وإنارة نفق المشاة بمنطقة الزهراء بحي شرق الذي يخدم المواطنين يوميًا، ويربط بين حي شرق وحي غرب مدينة أسيوط، وذلك ضمن خطة المحافظة لتحسين مستوى الخدمه المقدمة للمواطنين لتحقيق الأمن والسلامة وتحسين حركة انتقالهم.

وأكد محافظ أسيوط مواصلة التطوير لكافة القطاعات، ووضع حلول عاجلة للمشاكل وفقًا لاهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة.



وأوضح عبد اللطيف فضالة، رئيس حي شرق أسيوط، أنه بناءً على توجيهات محافظ أسيوط الذي أكد ضرورة رفع كفاءة كافة المرافق بنطاق المحافظة، تم تنفيذ حملة بمشاركة عاصم إبراهيم نائب رئيس الحي ومسئولي قسم الإنارة بالحي وتم رفع كفاءة نفق المشاة بمنطقة الزهراء الذي يخدم المواطنين يوميًا، ويربط بين حي شرق وحي غرب بمدينة أسيوط، حيث تم تغيير كافة الكشافات التالفة به وإنارته لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين لتحقيق الأمن والسلامة وتيسير انتقال المواطنين وطمأنتهم، لافتًا إلى مواصلة العمل على إعادة المظهر الحضاري والجمالي للشوارع والميادين.

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