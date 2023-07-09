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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وسيم السيسى: مصر وحضارتها العظيمة سبب تقدم العالم

وسيم السيسي
وسيم السيسي

تحدث الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، عن تأثير الحضارة المصرية على محيطيها الإقليمي والعالمي في ظل الاهتمام بعلم المصريات حاليا، معلقًا: «العالم أجمع يدرك أن التقدم الحالي سببه مصر وحضارتها العظيمة».

وتابع السيسي في حوار خاص على قناة القاهرة الإخبارية، اليوم، أن المصري القديم هو أول من أجرى عمليات التربنة وزراعة وخلع الأسنان وتركيب المسامير في جراحة العظام والمياه البيضاء في العيون، وغيرها من الجراحات.

وطالب وزراء التربية والتعليم والثقافة والسياحة والآثار بدراسة وإدخال منهج المصري القديم مع تعليم اللغة الهيروغليفية لدراسة حضارة وتاريخ المصريين القدماء بكل ما فيها، منوهًا بأن هناك «بارت لوت- عالم نبات ألماني» يقرأ الهيروغليفية، كما يقرأ الإنجليزية والألمانية، جاء في مصر لهرم أوناس، فقرأ نصا جعله ملياديرا، ولكن عند قراءة طلابنا لها يجعل من عقول مصر كنوزًا".

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