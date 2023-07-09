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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ابنة عبدالمنعم مدبولى: والدى كان رسامًا ونحاتًا (فيديو)

الفنان الراحل عبد
الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي،

قالت أمل مدبولي، ابنة الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي، إن الناس كلها تعرف والدها بأنه كان مخرجا وممثلا ومؤلفا، ولكن لم يكن يعرفون أنه رسام ونحات أيضا، معقبة: "والدي كان دمه خفيفًا جدًا لو مزاجه رايق ومعندهوش مشاكل، وكان بيدلعنا ويهزر معانا كتير". 

وأضافت عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم، أنه عندما يكون منشغلا بالتصوير والمسرح أو يجهز لرواية فإنه يكون جادًا للغاية، مردفة: "كنا نعمل له ألف حساب في البيت عشان ميطردناش بره، كنا بنمشي على أطراف أصابعنا". 

وتابعت: "والدي نجح كممثل تراجيدي وأقنع الناس بهذه الأدوار، وهذا الأمر يرجع إلى أنه تأثر بأشياء كثيرة، وكانت مخزنة في ذاكرته، وعندما يستحضرها فإنه يكون من السهل أن يؤدي أي دور به حزن أو شجن، لكن كل تلك الأمور لم تؤثر علينا في البيت".

المسرح كان أهم شىء فى حياته

وأكدت أن المسرح كان أهم شيء في حياة والدها، ثم الإذاعة والتليفزيون، أما السينما فقد كانت آخر اهتماماته.

وعن مواقفها معه، قالت: "كنت أذهب معه المسرح كل يوم، لأنني كنت أقوم بمراجعة الحسابات، وفي شهر رمضان لم نكن نعلم عدد الأيام على وجه التحديد، وفي أحد الأيام تم الإعلان عن أن يوم الغد سيكون أول أيام العيد، فقلت له في الساعة الثانية مساءً بعد انتهاء عمله بالمسرح أريد أن أشتري الحذاء بمناسبة العيد، واستجاب لي، كان أب حنين فوق ما تتصور".

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