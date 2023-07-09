تامر حسنى أول نجوم حفلات مهرجان العلمين الجديدة.. 21 يوليو (فيديو)

يستعد الميجا ستار تامر حسني لأضخم حفلات الصيف من خلال حفلته بمهرجان العلمين الجديدة 2023 بمدينة العلمين كأولى حفلات المهرجان والتي تقام 21 يوليو الجاري.

حفلة تامر حسني بمهرجان العلمين الجديدة

وأطلقت الجهة المنظمة للمهرجان البرومو الترويجي للحفلة الجديدة على أنغام أحدث أغاني نجم الجيل تامر حسني "هرمون السعادة" من ألبومه الجديد الذي يحمل نفسه الاسم، وأظهر البرومو الحضور الجماهيري الطاغي لتامر خلال حفلاته السابقة، حيث يعد من أهم نجوم الوطن العربي.

وبدأت شركة "تذكرتي" الرائدة في تنظيم الفعاليات الترفيهية والرياضية وحجز تذاكر الفعاليات، فتح باب الحجز لحفلة النجم تامر حسني بمدينة العلمين الجديدة، كأولى حفلات مهرجان العلمين.

ووقع الاختيار على تامر حسني لتقديم الحفلة الأولى باعتباره واحدًا من أهم نجوم الوطن العربي وصاحب شعبية جارفة ونجاحات كبيرة، وحرص عدد كبير من الرعاة على التواجد بمهرجان العلمين الجديدة تقديرًا منهم للفكرة الضخمة المميزة.

ويمكن للمستخدم تسجيل الدخول وحجز التذكرة بكل سهولة أو تسجيل حساب جديد لغير المسجلين من قبل، حيث تحرص "تذكرتي" على تسجيل عملية التسجيل للجمهور؛ من أجل التسهيل على الجمهور للخروج بالفعاليات في أفضل شكل.

ويقدم تامر حسني عددًا من أغنياته الجديدة، كما أعدت إدارة المهرجان أكبر تجهيزات لتقديم الحفل الجديد حيث سيكون مفاجأة كبيرة للجمهور من حيث التجهيزات والإمكانات.