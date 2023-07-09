"الأعلى للشئون الإسلامية" ينظم معرضًا عن قضايا التجديد بمكتبة الإسكندرية

يُقيم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية معرضًا هامًا حول إصداراته المتميزة في قضايا تجديد الخطاب الديني، بمكتبة الإسكندرية، بدءًا من 12 يوليو 2023م حتى 26 يوليو 2023م بمحافظة الإسكندرية، لجميع إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية من كتب، وموسوعات، ومنتخبات، وذلك في ضوء نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على نشر الوعي والثقافة الإسلامية، وقد أكد المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أنه يعلن عن مجموعة من الخصومات خدمة للجمهور ورواد مكتبة الإسكندرية وطلاب العلم، وجميع المعنيين بالشأن الديني، وذلك على النحو التالي:

1- خصم 25% على مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

2- خصم 20% على الموسوعات والمنتخبات باللغة العربية واللغات الأجنبية.