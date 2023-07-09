جلسة للبرلمان الليبى برئاسة عقيلة صالح لبحث قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية غدًا

أعلن المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، عن عقد البرلمان جلسة غدٍ برئاسة المستشار عقيلة صالح، لبحث عدد من الملفات المهمة.

وقال فتحي المريمي إن الجلسة ستعقد غدًا في تمام الحادية عشر صباحًا في مدينة بنغازي، وستتم مناقشة مقترح اللجنة المشتركة "6+6" والمتعلقة بقوانين انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة المكون من غرفتي مجلس نواب ومجلس شيوخ.

وكانت اللجنة المشتركة "6+6" والمنبثقة عن مجلسي النواب والدولة الاستشاري انتهت من مسودة قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وقدمته إلى مجلسي النواب والدولة من أجل اعتماده بشكل نهائي وإجراء الانتخابات وفقًا له.

ولاقت مسودة القانون بعض الاعتراضات بسبب بعض المواد والبنود المتعلقة بجنسية المترشحين لانتخابات الرئاسة بجانب طريقة إجرائها والسماح للعسكريين بالترشح.