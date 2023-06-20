الثلاثاء 20 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المبعوث الأممي: مخرجات "6+6" بشأن الانتخابات خطوة إلى الأمام في ليبيا

باتيلي والمشري
باتيلي والمشري

بحث المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، اليوم الثلاثاء، ورئيس مجلس الدولة الإستشاري الليبي، خالد المشري، القضايا القانونية والفنية والسياسية التي نتجت عن الإطار القانوني للانتخابات الذي اقترحته لجنة 6+ 6 المشتركة بين مجلسي النواب والدولة.

وأوضح “باتيلي” في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، أنه و"المشري" اعتبرا مخرجات لجنة 6+6 خطوة مهمة إلى الأمام، واتفقا على الحاجة إلى إشراك جميع الأطراف الرئيسية المعنية بهدف تأمين اتفاق سياسي شامل وملائم بين كل الفرقاء الرئيسيين في ليبيا.

مشروعات القوانين الانتخابية أمام باتيلي

وأحال رئيس مجلس الدولة خالد المشري،  مشروعات القوانين الانتخابية لرئيس الدولة ومجلس الأمة، التي نتجت عن اجتماعات اللجنة المشتركة 6+6  إلى المبعوث الأممي عبدالله باتيلي.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، في بيان له،  أن “المشري” نوه في رسالته إلى أن تلك القوانين نهائية وملزمة، ومرحب بها في المجلسين، منبهًا إلى أنه في حالة الحاجة إلى إجراء أي تعديل عليها، وهو أمر بعيد الاحتمال، يجب أن يجري التعديل عن طريق لجنة 6+6.

4 قضايا خلافية

ولاحقًا، قدم “باتيلي” إحاطة أمام مجلس الأمن، قال فيها "إن القضايا الرئيسية بشأن القوانين الانتخابية في ليبيا ما تزال موضع خلاف شديد".

وأشار المبعوث الأممي إلى تحديد أربع قضايا خلافية رئيسية هي "شروط الترشح بالنسبة للمترشحين للانتخابات الرئاسية، والأحكام التي تنص على جولة ثانية إلزامية من الانتخابات الرئاسية حتى لو حصل المترشح على أكثر من 50% من الأصوات في الجولة الأولى، وأيضا الأحكام التي تنص على عدم إجراء الانتخابات البرلمانية في حال فشلت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وكذلك الأحكام القاضية بتشكيل حكومة مؤقتة جديدة قبل إجراء الانتخابات".

55
55
ليبيا القوانين الانتخابية خالد المشري رئيس المجلس الاستشاري الليبي المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا عبدالله باتيلي الفرقاء الليبيين

الأكثر قراءة

مدرسة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية تعلن موعد التقديم للدفعة الجديدة

قرار رئيس الوزراء بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023 والقوى العاملة للقطاع الخاص

الذهب ينهار مجددًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم خلال المعاملات المسائية

وزير الصحة ومحافظ مطروح يتفقدان مستشفى العلمين النموذجي (صور)

مدبولى: "الاتصالات" أحد أهم القطاعات الواعدة فى الاقتصاد المصرى

"الدستور" تكشف: لماذا تأخرت وزارة البيئة في تركيب أجهزة رصد وتتبع القروش؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

يوم عالمى مختلف للاجئين

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

الحسين عبدالرازق

إذاعة القرآن الكريم فيها إعلانات؟!

وائل لطفي

بغداد- العريش

منى رجب

ارتفاع الأسعار فى العالم وفى مصر.. مواجهات وحلول

ماجد حبته

دور مؤسسة التمويل الدولية

عبدالوهاب داود

متعة كرة القدم الخالصة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 7 إسرائيليين فى حادث إطلاق نار برام الله

الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي يعد تمردا على الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة

الاتحاد الأوروبى: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام