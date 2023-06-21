نائب رئيس المجلس الأعلى لمشايخ ليبيا: نحتاج مساعدة مصر لإجراء الانتخابات

قال نائب رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا الشيخ السنوسي الحليق، إن هناك خلافات حول عدد من بنود مسودة قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي قدمتها اللجنة المشتركة “6+6” والمنبثقة عن عن مجلسي النواب والدولة الاستشاري.

وأوضح السنوسي الحليق في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن من أبرز الخلافات بشأن مسودة قانون الانتخابات ترشح العسكريين وترشح أصحاب الجنسيات الأجنبية ونسبة الفوز في الانتخابات فحتى إذا حصل المرشح الرئاسي على 51 % سيتم إعادة الانتخابات من جديد والذهاب لجولة ثانية.

وأكد الحليق والمرشح لانتخابات الرئاسة في ليبيا عام 2022، أن كل هذه الحجج ليس لها علاقه بواقع ليبيا، مشيرا إلى أن هذه حجج مرفوضة ومدانة، لأن ليبيا أهم من مسألة الجنسية وقصة العسكريين وغيرها من البنود الخلافية، مشيرا إلى أن من صنعوا الخلاف لا يريدون إجراء الانتخابات.

وأضاف السنوسي الحليق “أتمني أن يعلنوا عن الذين يقفون وراء نشر هذه الخلافات فهم من تنظيم الإخوان لأنهم من لا يريدون الانتخابات في ليبيا فهذا عمل اخواني لدرجة غير متوقعة”.

دور مصر لإجراء الانتخابات في ليبيا

وأوضح المرشح الرئاسي الليبي، أن الأمم المتحدة يجب أن تكون منصفة ويجب أن يتم إجراء انتخابات رئاسية برلمانية واختيار مجلس شيوخ، مشيرا إلى أن ليبيا طوال تاريخها لم تشهد انتخابات منذ عام 1951 فحتى الآن لم ننتخب رئيس للأسف.

وأشار السنوسي إلى أن المجتمع الدولي إذا فشل في مهمته، فإن ليبيا سترجع إلى المربع الأول وتكون في حروب وتقسيم، لهذا نريد من مصر أن تساند بفاعلية في حل الأزمة في ليبيا، لأن أمن ليبيا مرتبط بمصر لذا على مصر تقديم دعم غير محدود للشعب الليبي كما تفعل دائما.