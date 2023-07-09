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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

“بحوث الثروة السمكية" تنظم دورة تدريبية بعنوان“أساسيات الاستزراع”

الثروة السمكية
الثروة السمكية

نظم المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية التابع لمركز البحوث الزراعية دورة تدريبية بعنوان أساسيات الاستزراع السمكي في الفترة من 9 يوليو - 13 يوليو 2023، وذلك بمقر المعمل بالعباسة بمحافظة الشرقية.

 قال الدكتور رفعت الجمل، مدير المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية إنه بناء علي توجيهات وزير الزراعة السيد القصير وإشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية يقوم المعمل بدوره الإرشادي والتدريبي تجاة المهتمين بالاستزراع السمكي في مصر بإقامة الدورات التدريبية والتي يحاضر فيها مجموعة من أساتذة المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية.

وفي هذا السياق قال الجمل إن هذه الدورة سوف تناقش عدة محاور منها أساسيات تغذية الاسماك وادارة جودة المياه والتربة بالمزارع السمكية وتناقش تطبيقات علم الوراثة في الاستزراع السمكي ومسببات الأمراض بالمزارع السمكية ومعاملات ما بعد الحصاد وختام اقتصاديات الاستزراع السمكي.

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