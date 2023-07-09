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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مراجعة الاشتراطات البيئية وتداول النفايات ومكافحة العدوى بمستشفيات وسط الاسكندرية

الاسكندرية
الاسكندرية

قامت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بالتعاون مع حي وسط والجهات المختصة، بمراجعة كافة الإجراءات والاشتراطات البيئية والتغذية وتداول النفايات ومكافحة العدوى والإشتراطات الصيدلانية بكافة الأقسام والمعامل ووحدات معالجة المياه الخاصة بجميع المستشفيات بنطاق حي وسط.

وانتهت الجهات التنفيذية بحي وسط من فحص طلبات الحصول على الموافقات البيئية المقدمة من المطاعم و المقاهي ومعامل الالبان و المطاحن ومحلات البقالة العامة بدائرة الحي ، وذلك للتأكد من توافر جميع الاشتراطات المطلوبة حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

وفي سياق متصل، قامت الإدارات المختصة بحي وسط وبالتنسيق مع ضباط مديرية الأمن من تنفيذ عدة حملات للتصدي لحالات البناء على الأراضي الزراعية وإزالة البناء المخالف.

وأشار الحي في بيان له إلى، إزالة أسوار بارتفاع ٤ أمتار على قطعة أرض فضاء زراعية بمساحة ٣٠٠ م، وذلك بقرية أبيس ٨/١٠ جزء ٧ حوشة ٣، وإزالة شدة خشبية و الجزء الخرسانى بالدور السادس وذلك بعقار بمنطقة كامب شيزار .

وإزالة حوائط وبناء بدون ترخيص بمنطقة الحضرة الجديدة ، وتم التحفظ علي معدات ومواد البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية .

الإشتراطات البيئية تداول النفايات الإسكندرية مكافحة العدوى الصحية بالاسكندرية

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