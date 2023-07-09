أستاذ آثار: القاهرة استوعبت تراث الأقدمين وتطورت مع الحداثة (فيديو)

قال الدكتور محمد حمزة الحداد، أستاذ الآثار والحضارة والفن الإسلامي وعميد كلية الآثار ومساعد رئيس جامعة القاهرة السابق، إن جوهر الصقلي أسس مدينة القاهرة بناءً على أمر الخليفة المعزلدين الله، ودخل هذا المكان في 6 يوليو 969 ميلاديًا.

وأضاف "الحداد" خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم، أن القاهرة في البداية كانت على مساحة 360 فدانًا، ثم 400 فدان، وكان بها شارع المعزلدين الله ويبدأ من باب الفتوح في الشمال وينتهي ببوابة المتولي في الجنوب.

وتابع: "كل جهة من الجهات الأربع كانت بها جهة من الجهات الأخرى، وأشهرها باب النصر وباب الفتوح وباب البرقية وباب القراطين وباب سعادة وباب القنطرة".

القاهرة مدينة عصرية منذ تأسيسها

ولفت أستاذ الآثار والحضارة والفن الإسلامي وعميد كلية الآثار ومساعد رئيس جامعة القاهرة السابق، إلى أن القاهرة مدينة عصرية منذ تأسيسها، لأنها استوعبت تراث الأقدمين وتطورت مع الحداثة المرتبطة بكل عصر من العصور.

وأوضح أستاذ الآثار والحضارة والفن الإسلامي وعميد كلية الآثار ومساعد رئيس جامعة القاهرة السابق، أن أحياء وضواحي القاهرة جمعت بين الأصالة والمعاصرة، ففي الجنوب هناك حلوان والمعادي، وفي الغرب نجد جاردن سيتي والزمالك وفي الشرق مصر الجديدة وقبلها حي الظاهر والعباسية، وفي نفس الخط والمسار نجد القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، وفي الجهة الشرقية توجد المقابر.