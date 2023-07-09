إحالة تاجر عملة متهم بغسل 7 ملايين جنيه إلى المحاكمة

قررت جهات التحقيق بالجيزة إحالة متهم بغسل 7 ملايين جنيه، للمحاكمة، بعدما تبين من خلال التحقيقات وتحريات رجال الشرطة ارتكاب المتهم لجريمة غسل الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة في النقد الأجنبي.

وألقى رجال الشرطة القبض على أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة، على خلفية اتهامه بغسل 7 ملايين جنيه.

وتوصلت التحريات إلى قيام المتهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون، ومحاولته غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق قيامه بشراء عقارات وسيارات وإجراء معاملات مالية، وإيداعه بعضا من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت بمبلغ 7 ملايين جنيه تقريباً.