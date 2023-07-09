15 يوليو.. الحكم على تشكيل عصابى أجنبى يسرق المواطنين بعابدين

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة شخصين يحملان جنسية إحدى الدول، بتهمة سرقة مواطن بالإكراه، لجلسة 15 يوليو للنطق بالحكم.

وتبين أن المتهمين يحملان جنسية أجنبية، كونا تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بالإكراه أثناء سيرهم في الشارع، والاستيلاء على متعلقاتهم.

تعود أحداث الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول" أثناء قيامهما بمحاولة سرقة أحد الأشخاص، وبسؤال المجنى عليه قرر أنه حال سيره بدائرة القسم قام شخصان باستيقافه عقب افتعالهما مشاجرة معه.

وتعديا عليه بالضرب واستوليا منه على هاتفه المحمول والمبلغ المالى المضبوطين بحوزتهما، وبمواجهة المشكو فى حقهما اعترفا بارتكاب الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.