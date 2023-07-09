ads
الأحد 09 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

«البعبع» يضيف مليون جنيه لإيراداته بشباك التذاكر أمس

البعبع
البعبع

تواجد فيلم «البعبع» بطولة النجم أمير كرارة، أمس، في المركز الثاني بإيرادات شباك التذاكر ضمن أفلام موسم عيد الفيلم وذلك خلفا لفيلم «بيت الروبي» الذي تصدر القائمة أمس.

- إيرادات فيلم البعبع

وجمع فيلم البعبع أمس إيرادات بقيمة 1,064,938  جنيها لتصل كل الإيرادات حتى صباح اليوم إلى 26 مليون جنيها وهي إيرادات جيدة خلال الفترة التي عرض فيها الفيلم بداية من وقفة عيد الاضحى المبارك.

وحقق النجم أمير كرارة نجاحًا كبيرًا بأحدث أعماله الفنية "البعبع"، حاصدًا إيرادات تخطت العشرين مليون جنيه مصري، وأثار ضجة كبيرة بالمملكة العربية السعودية خلال الأيام الماضية بطرح الفيلم بدور العرض السعودية، وشهدت السينمات حضورًا كبيرًا للعمل.

 ويشارك في بطولة فيلم "البعبع"، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبدالرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد محمود، إنعام سالوسة، محمد عبدالعظيم، رحاب الجمل، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.

يذكر أن موسم عيد الأضحى السينمائى 2023 يشهد منافسة 4 أفلام على شباك التذاكر وهي "بيت الروبي"، بطولة كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز ونور وتارا عماد وإخراج بيتر ميمي، و"البعبع" بطولة أمير كرارة وياسمين صبري ومحمد عبدالرحمن توتا وباسم سمرة ومحمد أنور وإخراج حسين المنباوي، و"تاج" بطولة تامر حسن ودينا الشربيني وعمرو عبدالجليل وساندي وإخراج سارة وفيق، و"مستر إكس" بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد وإخراج أحمد عبدالوهاب.

إيرادات فيلم البعبع فيلم البعبع البعبع النجم أمير كرارة إيرادات شباك التذاكر

الأكثر قراءة

رفض طعن مرتضى منصور على استبعاده من رئاسة نادى الزمالك

الطعن مرفوض.. تأييد عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

"امتحنوا بدل بعض".. الحبس سنة لـ4 طالبات بمعهد الخدمة الاجتماعية فى بنها

رغم الخصم من راتبها.. "سميرة" تؤازر ابنتها أمام لجان الثانوية العامة

حب انتهى بفضيحة ورضيع.. تفاصيل محاكمة شاب وفتاة بالأميرية

سيدة تخلع زوجها لارتباطه بعلاقة حب بشريكته فى العمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

د.أحمد الخميسى

محمود قرنى.. قصيدة الوداع

ماجد حبته

عالم بلا أسلحة كيماوية!

وائل لطفي

الساحل الشرير والساحل الأكثر شرًا

خالد حريب

الحوار الوطنى.. خريطة قضايا مصر بالطول وبالعرض

د.كريمة الحفناوى

احتفال سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بذكرى ميثاق الاستقلال الوطنى

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبي يدعو لضرورة الضغط على إسرائيل لحل النزاع الفلسطيني

الخارجية الفلسطينية تدين رفض حكومة نتنياهو إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية شمال الضفة

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل المتعاقبة لا تريد إقامة دولة فلسطينية