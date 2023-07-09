«البعبع» يضيف مليون جنيه لإيراداته بشباك التذاكر أمس

تواجد فيلم «البعبع» بطولة النجم أمير كرارة، أمس، في المركز الثاني بإيرادات شباك التذاكر ضمن أفلام موسم عيد الفيلم وذلك خلفا لفيلم «بيت الروبي» الذي تصدر القائمة أمس.

- إيرادات فيلم البعبع

وجمع فيلم البعبع أمس إيرادات بقيمة 1,064,938 جنيها لتصل كل الإيرادات حتى صباح اليوم إلى 26 مليون جنيها وهي إيرادات جيدة خلال الفترة التي عرض فيها الفيلم بداية من وقفة عيد الاضحى المبارك.

وحقق النجم أمير كرارة نجاحًا كبيرًا بأحدث أعماله الفنية "البعبع"، حاصدًا إيرادات تخطت العشرين مليون جنيه مصري، وأثار ضجة كبيرة بالمملكة العربية السعودية خلال الأيام الماضية بطرح الفيلم بدور العرض السعودية، وشهدت السينمات حضورًا كبيرًا للعمل.

ويشارك في بطولة فيلم "البعبع"، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبدالرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد محمود، إنعام سالوسة، محمد عبدالعظيم، رحاب الجمل، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.

يذكر أن موسم عيد الأضحى السينمائى 2023 يشهد منافسة 4 أفلام على شباك التذاكر وهي "بيت الروبي"، بطولة كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز ونور وتارا عماد وإخراج بيتر ميمي، و"البعبع" بطولة أمير كرارة وياسمين صبري ومحمد عبدالرحمن توتا وباسم سمرة ومحمد أنور وإخراج حسين المنباوي، و"تاج" بطولة تامر حسن ودينا الشربيني وعمرو عبدالجليل وساندي وإخراج سارة وفيق، و"مستر إكس" بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد وإخراج أحمد عبدالوهاب.