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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الأهلى والزمالك والقنوات الناقلة وجدول ترتيب الدورى قبل القمة

موعد مباراة الأهلى والزمالك والقنوات الناقلة وجدول ترتيب الدورى قبل القمة، هو ما يشغل اهتمامات الشارع الكروى المصرى، قبل مباراة القمة، والتى تعتبر المباراة الحاسمة للأهلى، للاعلان رسميًا عن الفوز بالدورى الغائب عن الجزيرة فى أخر نسختين، فيما تعتبره جماهير الزمالك بمثابة بطولة خاصة تعوضهم عن الفشل فى جميع البطولات التى شارك فيها الفريق حتى الآن هذا الموسم.

وحقق الأهلى الفوز على الاتحاد السكندرى فى المباراة المؤجلة من الاسبوع الواحد والعشرين بالدوري، بهدفين نظيفين، فيما اقتنص الزمالك ثلاث نقاط غالية من فيوتشر فى المباراة التى جمعت بينهما فى افتتاح مباريات الأسبوع الثالث والثلاثين بالدورى.

موعد مباراة الاهلى والزمالك فى الدورى 2023

يلتقى الأهلى مع الزمالك فى الثامنة والنصف من مساء الخميس القادم، 13ـ7ـ2023، على ستاد القاهرة الدولى فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الواحد والثلاثين بالدورى، بحضور 6 آلاف مشجع بواقع 3 آلاف مشجع للأهلى ومثلهم للزمالك.

وحقق الأهلى الفوز على الزمالك فى مباراة الدور الأول بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة حملت توقيع محمود عبدالمنعم كهربا، ومحمد شريف هدفين.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى والزمالك فى الدورى

تنقل مجموعة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والزمالك فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الواحد والعشرين على الهواء مباشرًا، ويصاحب المباراة استديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم التحجليل الكروى فى الدورى المصرى.

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وتعتبر مباراة الاهلى والزمالك هى الثالثة التى يخوض فيها الاهلى القمة تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، منذ التعاقد معه فى بداية الموسم الجارى، حيث قاد الأهلي للفوز على الزمالك فى بطولة السوبر المحلى عن الموسم قبل الماضى، ثم الفوز على الزمالك فى مباراة الدور الأول بالدورى، فيما تعتبر القمة القادمة هي الأولى لاوسوريو مع الزمالك، وحال انسحاب الزمالك من مباراة السوبر التى أقيمت فى الإمارات مؤخرًا وشارك فيها بيراميدز بدلا من الزمالك، فى ظهور اوسوريو فى القمة.

ترتيب جدول الدورى الممتاز المصرى قبل مباراة الاهلى والزمالك

الاهلى برصيد 75 نقطة من 29 مباراة

بيراميدز برصيد 67 نقطة من 31 مباراة 

الزمالك برصيد 59 نقطة من 32 مباراة 

فيوتشر برصيد 58 نقطة من 33 مباراة .

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