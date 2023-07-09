طبيب الزمالك يكشف موقف زيزو من المشاركة أمام الأهلى فى القمة

كشف محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي لنادي الزمالك، حقيقة ما تردد بشأن معاناة أحمد سيد زيزو نجم الفريق من الإصابة خلال مباراة فيوتشر ببطولة الدوري.

وحقق الزمالك فوزًا صعبًا على فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة 33 من بطولة الدوري.

وأكد طبيب الزمالك، في تصريحات صحفية، على سلامة أحمد سيد زيزو وعدم معاناته من أي إصابات، مشيرًا إلى أن استبداله في الشوط الثاني كان نتيجة حرص الجهاز الفني على منحه راحة تجنبًا لتعرضه للإجهاد البدني.

وتقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك مساء الخميس المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة 31 ببطولة الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 59 نقطة.