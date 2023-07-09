الجدة عطيات تنتظر أحفادها من أمام مجمع المدارس فى العمرانية

تجولت الجدة عطيات محمد أمام بوابة مدارس مجمع المدارس في محافظة الجيزة، في انتظار انتهاء أحفادها من امتحاناتهم، إذ أشارت إلى أن لديها ٣ أحفاد جميعهم في الشهادة الثانوية العامة لكنهم في شعب مختلفة.



وقالت عطيات محمد، البالغة من العمر 90 عامًا، لـ"الدستور"، إن لديها حفيدتين بنات، وآخر ولد، مؤكدة أن الفتاتين حنين عبدالله وحنان عبدالرحمن يؤديان امتحانات الشعبة الأدبية مادة علم النفس والاجتماع.

وتابعت أن حفيدها الثالث عبدالله عبدالعزيز في الشهادة الثانوية العامة لكنه يؤدي امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، مشيرة إلى أنها جاءت اليوم لدعمهم جميعًا والدعاء لهم.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم تعليمات سير امتحانات الثانوية العامة 2023، على أن تبدأ لجان الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ولا بد من تواجد الطلاب باللجنة قبل بدايتها بمدة كافية، مع اصطحاب بطاقة الرقم القومي.

وشددت وزارة التربية والتعليم على منع اصطحاب الطلاب الهواتف المحمولة أو أي وسيلة تساعد على الغش سواء كانت كتابية أو إلكترونية، والتي من ضمنها سماعات بلوتوث أو سماعات يدوية بها اتصال أو شريحة تليفون، وفي حالة عدم التزام الطلاب بهذه التعليمات يتم إلغاء الامتحان سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه ويحال الموضوع إلى النيابة العامة.