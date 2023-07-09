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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

العثور على جثة متحللة فى مياه نيل بنى سويف

جثة
جثة

عثرت مباحث بني سويف، اليوم، على جثة متحللة طافية في مياه النيل، لشخص مجهول الهوية حتى الآن.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية الفقيرة، الواقعة شرق النيل بالعثور على جثة متحللة طافية في مياه النيل لشخص مجهول الهوية.

على الفور انتقلت قوة من مركز شرطة ببا إلى موقع البلاغ، وجرى انتشال جثة لشخص مجهول الهوية يبلغ من العمر حوالي 55 عامًا.
تم نقل الجثة بسيارة إسعاف إلى مستشفى ببا المركزي، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة للتحقيق.

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