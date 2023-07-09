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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"الأرثوذكسية" تصدر العدد الجديد من مجلة الكرازة

مجلة الكرازة
مجلة الكرازة

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية العدد الأحدث من مجلة الكرازة التابعة لها، إذ تصدرت صور الغلاف: أيقونة قبطية للقديسين بطرس وبولس بمناسبة عيد استشهادهما الذي يحل يوم ٥ أبيب الموافق ١٢ يوليو.

ويضم العدد رسالتي التهنئة اللتين بعث بهما قداسة البابا تواضروس الثاني إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ولجموع المصريين، بمناسبة عيد الأضحى المبارك،  وذكرى ثورة ٣٠ يونيو.

- من المقالات:
"إنها بُخار...!".. الافتتاحية.
"المواهب والتلمذة".. نيافة الأنبا باخوميوس.
"سر التوبة والاعتراف".. نيافة الأنبا بنيامين.
"انسكاب الروح القدس".. نيافة الأنبا متاؤس.
"الصلاة فى أيام الآباء الرسل".. نيافة الأنبا تكلا.

هذا بالإضافة إلى العديد من المقالات والموضوعات المتنوعة لكوكبة من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين.

قداسة البابا يستقبل عددًا من الأساقفة

وكان قد استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة عددًا من الآباء الأساقفة الذين حضروا لتهنئته بتعافيه وعودته لممارسة مهامه الرعوية، كما عرضوا بعض الموضوعات الرعوية على قداسة البابا، حيث التقى قداسته في لقاءات منفردة على مدار اليوم، مع أصحاب النيافة الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية، والأنبا والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، والأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، والأنبا أنيانوس أسقف بني مزار.

يذكر أنّ مجلة الكرازة مجلة نصف شهرية تصدر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ويعود تأسيس مجلة الكرازة المرقسية في الكنيسة الأرثوذكسية إلى قداسة البابا شنودة الثالث، حيث فكر فى إصدار مجلة تنطق بلسان الكنيسة، وتتضمن أخبارًا عن الإيبارشيات وبعض الأمور الروحية والطقسية واللاهوتية، كما تحتوى على ركن خاص للأطفال والعلوم وأخبار أخرى، وقد صدر العدد الأول من مجلة الكرازة فى يناير 1965 برئاسة تحرير الأنبا شنودة أسقف التعليم- آنذاك- وكانت تصدر فى صورة كتاب عدد صفحاته 80 صفحة.

وفى أكتوبر 1974 تحولت إلى مجلة الكرازة إلى أسبوعية وفى هذه الفترة اختلف شكل ومضمون الكرازة، فقد تحولت من صوت للكلية الإكليريكية يرأسها أسقف التعليم إلى صوت للكنيسة القبطية ككل يرأسها البابا شنودة الثالث.

وفي 2013 أوكل البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مهمة الإشراف عليها لنيافة الأنبا مكاريوس، أسقف المنيا، وقد فتح صفحات المجلة لكتاب كثيرين.

اسة البابا تواضروس الثاني البابا تواضروس الثان البابا تو الأنبا باخوميوس البابا تواضروس الثاني البابا تواضروس

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