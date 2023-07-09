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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تداول 5 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

تداول 5 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ

ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر، أنه جرى تداول 5 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، و326 شاحنة، و105 سيارات بموانئها، فضلًا عن وصول ومغادرة 2300 راكب، مشيرة إلى أن إجمالي السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ بلغ 8 سفن.
وأشارت الهيئة- في بيان لها اليوم الأحد- إلى أن الواردات بلغت 500 طن بضائع، و114 شاحنة، و80 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 4 آلاف و500 طن بضائع، و212 شاحنة، و25 سيارة.
وأشارت إلى أن ميناء سفاجا استقبل العبارة (القاهرة)، وغادرته العبارتان (أمل، حرية).. فيما جرى تداول 300 طن بضائع، و130 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول ومغادرة) للسفينتين (سينا، آيلة) بميناء نويبع البحري.
 

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