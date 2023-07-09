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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الثانوية العامة 2023.. انتهاء امتحان التفاضل والتكامل لطلاب الشعبة الرياضية

طلاب
طلاب

 

انتهى منذ قليل امتحان التفاضل والتكامل لطلاب الثانوية العامة الدور الأول بالشعبة العلمية (الرياضيات)، بإجمالي عدد 98658 طالبًا.


كما يستكمل طلاب الثانوية العامة  2023 "الدور الأول" الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية (العلوم)، ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، على أن ينتهوا من أداء الامتحان الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 783025 طالباً وطالبة؛ منهم 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية و391671 بشعبة علمي علوم و98658 بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى 34 طالباً وطالبة بالمستشفيات، وفي مراكز التأهيل 80 طالباً، بينما وصل إجمالي عدد الطلاب بمدارس العلوم والتكنولوجيا إلى 1824، والطلاب المكفوفين إلى 255 طالباً وطالبة، موزعين في 2098 لجنة سير، وتعقد الامتحانات في لجان مؤمنة بالمدارس الحكومية.


المتبقي.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023:

 

- الثلاثاء 10 يوليو، الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة.


- الخميس 13 يوليو 2023، الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

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