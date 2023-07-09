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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد الطاهرى: مهرجان العلمين الجديدة ترويج سياحى لمدينة جسدت الملحمة المصرية

أحمد الطاهري
أحمد الطاهري

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن صناعة الترفيه أو كرنفال العلمين ليس صناعة هامشية، بل هو حدث ضخم للغاية وترويج سياحي لمدينة تجسد الملحمة المصرية التى قام بها الشعب كله خلال الـ10 سنوات الماضية.

وأضاف "الطاهري"، خلال تغطية خاصة من العلمين الجديدة خلال برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المدينة والمكان هنا كان حلما بعيد المنال، وأن العلمين الجديدة يحصل فيها هذا العمران، حيث أصبحت مدينة على أحدث طراز عالمي ومدن الجيل الرابع، معلقاً: "جنة الله على الأرض.. ومن الصعب منافسة العلمين الجديدة".

وتابع أن مهرجان العلمين يعزز الحضور والتواجد العمراني، وستكون هناك منافسة بين شركات تنظيم الحفلات والعروض والمسابقات. 

وتستضيف مدينة العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر بالشرق الأوسط، حيث تبدأ أولى فعالياته خلال أيام قليلة، ويستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط. 

ويضم المهرجان، الذي من المنتظر أن يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي، العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية في أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، حيث تشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربي وعلى المستوى الدولى.

أحمد الطاهري رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة 10 سنوات الجيل الرابع الشركة المتحدة للخدمات الإعلا العلمين الجديدة الفنية والرياضية

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