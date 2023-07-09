تحلم بدخول ابنتها كلية الطب.. والدة الطالبة هدير: "عايزه افتخر ببنتي وسط أهلها في الصعيد"

من المنيا إلى القاهرة، كافحت سناء عبد الصبور المرأة الأربعينية، التي استطاعت أن تضمن لابنتها فرصًا تعليمية مهمة في مدرسة زهراء حلوان الثانوية بنات، التابعة لإدارة المعصرة التعليمية.

ومنذ 20 عامًا، تعمل سناء بصحبة زوجها حارسة لأحد الفلل في منطقة زهراء حلوان، وكانت ابنتهم هدير، طالبة في الصف الثالث الثانوي قسم العلمي، نتيجة لمشوارهم المرهق في الحياة. عاشت سناء بهدف أن تصل بابنتها إلى مكانة عالية، كونهم يعتبرونها الأمل في راحتهم في المستقبل.

وقالت سناء لـ "الدستور" إن أملها هو أن تصبح ابنتها طبيبة، حتى تفتخر بها وسط أهلها في الصعيد، وتثبت لهم أن المستقبل ليس مجرد مبالغ مادية وثروة، بل يمكن أن يكون متمثلاً في ابن أو ابنة يحققون العديد من النجاحات والتقدم في الحياة.

وأكدت أنها على ثقة تامة بأن ابنتها ستكون سببًا في رفع رأسها وهي ووالدها الذي ظل يكافح لأعوام كثيرة من أجل توفير سبل الحياة لها حتى تصل للثانوية العامة، وهي على دراية كبيرة بموادها الدراسية.

وعلقت: "عشانَّ نديها دروسها وتقدر تحقق حلمنا وحلمها في دخول كلية الطب، ونثبت أن البوابين يقدروا يخرجوا نماذج مهمة للبلد".

وبدأت امتحانات الثانوية العامة للعام ٢٠٢٣ يوم الأثنين الموافق١٢ من شهر يونيو بكافة محافظات مصر، وذلك بمادتي التربية الوطنية والتربية الدينية.